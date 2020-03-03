Март 3rd, 2020

Красотка Кайли Дженнер восхитила откровенным снимком.

Американская супермодель и самая молодая миллиардерша в мире опять порадовала фанов горячим фото.

На снимке Кайли сидит у бассейна и простое коричневое бикини почти ничего не прикрывает. Сразу становится понятно,благодаря чему эта девушка имеет миллионы поклонников во все мире.Она действительно невероятно привлекательна.

Кайли недавно сменила цвет волос на более светлый и это придало ее образу нежность и мягкость.

Образ дополнен массивными золотыми украшениями.

Поклонники традиционно завалили страничку Кайли восторженными комментариями. Фото быстро набрало несколько миллионов просмотров.