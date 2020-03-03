Красотка Кайли Дженнер восхитила откровенным снимком.

Американская супермодель и самая молодая миллиардерша в мире опять порадовала фанов горячим фото.
На снимке Кайли сидит у бассейна и простое коричневое бикини почти ничего не прикрывает. Сразу становится понятно,благодаря чему эта девушка имеет миллионы поклонников во все мире.Она действительно невероятно привлекательна.
Кайли недавно сменила цвет волос на более светлый и это придало ее образу нежность и мягкость.
Образ дополнен массивными золотыми украшениями.
Поклонники традиционно завалили страничку Кайли восторженными комментариями. Фото быстро набрало несколько миллионов просмотров.
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