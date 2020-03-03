Март 3rd, 2020

Королева Елизавета II отправила покинувшему ее принцу Гарри личное послание

В воскресенье 93-летняя королева Елизавета II встретилась со своим 35-летним внуком принцем Гарри, который на прошлой неделе прилетел в Великобританию, в Виндзорском замке, чтобы окончательно все прояснить, прежде чем он официально перестанет быть старшим членом королевской семьи. По сообщениям инсайдеров, их переговоры продолжались в течение четырех часов и закончились на очень позитивной ноте. Королева сказала внуку, что его он всегда будет любим в Великобритании и его возвращению на родину всегда будут рады.

В воскресенье у королевы впервые появилась возможность поговорить с Гарри наедине и узнать о его планах. Это была гораздо более спокойная обстановка, и они оба могли высказывать свое мнение,

— рассказал источник изданию The Sun.

Он добавил, что королева очень расстроена решением герцогов Сассекских переехать в Северную Америку и хотела бы чаще видеть своего десятимесячного правнука Арчи, однако она это решение приняла и смирилась с ним.

Однако она также хотела дать понять, что их соглашение будет работать только в том случае, если они не будут использовать свой королевский статус и пытаться «нажиться», — вот почему она не позволила им использовать слово «королевский» для своего фонда,

— добавил источник.

Тем не менее титулы «Его/Ее Высочество» Меган и Гарри за собой сохранили, правда, после 31 марта использовать их они не смогут.

Она также сказала внуку, что он с 38-летней Меган Маркл и их сыном в любой момент может вернуться в Великобританию, где их примут с распростертыми объятьями.

Королева Елизавета II, Меган Маркл и принц Гарри

Впервые после объявления о сложении с себя королевских полномочий Меган и Гарри встретятся с королевской семьей на следующей неделе — 9 марта они появятся на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества. В Англию герцогиня Сассекская прилетит одна — своего сына она оставит в Ванкувере на попечение нянь. И это, по слухам, не понравилось членам королевской семьи. Во-первых, потому, что из-за этого придется обеспечивать усиленную охрану на территориях и Канады, и Великобритании, а во-вторых, из-за того, что Елизавета II не встретится с Арчи, которого и так видела последний раз аж четыре месяца назад.