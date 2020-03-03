Март 3rd, 2020

Кабмин Гончарука принял решение про приватизацию «Артемсоли»

Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации государственной монополии на производство соли. Государственное предприятие Артемсоль продадут

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

«Правительство отменило монополию на производство соли в Украине. Артемсоль приватизируют «, — сообщил Гончарук.

Он отметил, что против предприятия открывали производства в Антимонопольном комитете, подозревая его в злоупотреблении монопольным положением. В частности, Артемсоль оштрафовали на 3140000 грн. Против руководства этого госпредприятия возбудили дела за взятки в 800 тыс. Грн.

«Правительство ставит точку в этой истории. Артемсоль будет приватизирована через прозрачный аукцион «, — добавил Гончарук.

Отметим, государственная компания Артемсоль является одним из крупнейшим в мире предприятием, производит соль. Работает в Донецкой области, добывая соль из шахт.

Ранее государство отменило государственную монополию на производство спирта, выставив на продажу спиртовые заводы государственной компании Укрспирта.