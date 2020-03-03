Март 3rd, 2020

Ирина Билык с триумфом открыла гастрольный тур.

Ирина Билык поехала в гастрольный тур по стране. И начала она его с востока. Первый концерт был проведен в Северодонецке. Следующий в Краматорске.

Публика очень тепло принимала певицу.

» Я всегда знала,что вы меня любите!»-написала она.

Поклонники ответили шквалом комплиментов и благодарностей.

«Ирина, Вы даже не «мерседес» , Вы «майбах» нашей эстрады ! Спасибо за концерт в Северодонецке! Свет, звук, танцоры, костюмы — высший класс, свидетельство большого уважения к зрителю ! «, «Я была первый раз на Вашем концерте, в прошлом году летом попала на общий концерт в Харькове и меня заворожила Ваша энергетика, решила что пойду обязательно если будет возможность…», «Огромное спасибо за восхитительный вечер, за прекрасный концерт в Северодонецке!Вы лучшая!», «Ира! Спасибо за этот прекрасный концерт!!! Все супер! Море позитива, натанцевались с девчонками… Класс!!! Вы-шикарная!!!», «Благодарим за прекрасный концерт-настоящий подарок для всех нас !!!», «Ждём встречи», «Спасибо Вам огромное!!! ВЫ Подарили море позитива!!!», «По весеннему яркая, наша Прима», «За все то время что жил в Украине, так и не сходил на ваш концерт, хотя всегда мечтал об этом, все песни наизусть знаю, спасибо Ирина что вы есть», — написали восхищенные пользователи сети.