 
 
Март 3rd, 2020

Игру на новом революционном Half Life Alyx впервые показали в Сети

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Игру на новом Half Life Alyx впервые показали в Сети.

Half-Life: Alyx — предстоящая компьютерная игра в жанре шутера от первого лица для виртуальной реальности, разрабатывающаяся и издаваемая американской компанией Valve. Игра построена на игровом движке Source 2, а её выход запланирован на 2020 год на ПК под управлением операционной системы Windows для шлемов виртуальной реальности платформы SteamVR. Это первая игра в серии Half-Life, после более чем 12-летнего перерыва с момента выхода Half-Life 2: Episode Two в 2007


Category: Видео, Мир, Новости ﻿
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