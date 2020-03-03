Март 3rd, 2020

Игру на новом революционном Half Life Alyx впервые показали в Сети

Игру на новом Half Life Alyx впервые показали в Сети.

Half-Life: Alyx — предстоящая компьютерная игра в жанре шутера от первого лица для виртуальной реальности, разрабатывающаяся и издаваемая американской компанией Valve. Игра построена на игровом движке Source 2, а её выход запланирован на 2020 год на ПК под управлением операционной системы Windows для шлемов виртуальной реальности платформы SteamVR. Это первая игра в серии Half-Life, после более чем 12-летнего перерыва с момента выхода Half-Life 2: Episode Two в 2007



