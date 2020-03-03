Март 3rd, 2020

Хелену Бонем Картер приняли за городскую сумасшедшую.

Хелена Бонем Картер — британская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, муза культового режиссера Тима Бёртона. Она вместе с Джонни Деппом сыграла практически во всех фильмах постановщика, примеряя мрачно-безумные и мистические образы, которыми изобилуют его картины.

Хелена снималась в четырех частях Гарри Поттера,так же она исполнила главную роль в британском сериале «Тост», основанном на автобиографической книге кулинара Найджела Слэйтера. Спустя год актриса появилась в картине «Король говорит!». Роль Елизаветы Боуз-Лайон принесла кинозвезде премию BAFTA и очередную номинацию на «Оскар».

Все эти факты говорят о том,что женщина востребована,как актриса и ,скорее всего,не плохо обеспечена. Но ,иногда ,встретив ее на улице,можно подумать,что это бездомная женщина или городская сумасшедшая. Хелена совершенно не заботиться о своем внешнем виде и иногда выглядит просто ужасно. Именно такие кадры недавно и попали в сеть.