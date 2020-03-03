 
 
Март 3rd, 2020

Фильм «Зев предков» жестко провалился

"Зов предков" может принести студии большие убытки

Приключенческая картина «Зов предков» с Харрисоном Фордом не смогла проявить себя в прокате, и теперь студии Disney, купившей Fox, грозят серьёзные потери.

Фильм стартовал уже две недели назад и за это время успел собрать лишь скромные 79 млн долларов в мировом прокате. Производственный бюджет ленты составил 125 млн, поэтому, чтобы окупиться, ей необходимо заработать 250-275 млн.

В связи с этим эксперты считают, что «Зов предков» принесёт студии убытки в размере 50 млн долларов. К счастью, производством также занималась компания TSG, что поможет сократить убытки для Disney.

Напомним, что в основе сюжета фильма лежит известный роман Джека Лондона. Он рассказывает о непростом путешествии мужчины и пса по кличке Бак.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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