Март 3rd, 2020

Фильм «Зев предков» жестко провалился

Приключенческая картина «Зов предков» с Харрисоном Фордом не смогла проявить себя в прокате, и теперь студии Disney, купившей Fox, грозят серьёзные потери.

Фильм стартовал уже две недели назад и за это время успел собрать лишь скромные 79 млн долларов в мировом прокате. Производственный бюджет ленты составил 125 млн, поэтому, чтобы окупиться, ей необходимо заработать 250-275 млн.

В связи с этим эксперты считают, что «Зов предков» принесёт студии убытки в размере 50 млн долларов. К счастью, производством также занималась компания TSG, что поможет сократить убытки для Disney.

Напомним, что в основе сюжета фильма лежит известный роман Джека Лондона. Он рассказывает о непростом путешествии мужчины и пса по кличке Бак.