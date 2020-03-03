Дженнифер Энистон раскрыла секрет своего нового места жительства

Последнее время 51-летняя Дженнифер Энистон часто блистала в свете фотокамер на светских мероприятиях (ее роль в сериале «Утреннее шоу» (The Morning Show) привлекла много внимания). А на днях актриса решила разбавить большое количество своих снимков с дорожек редким домашним кадром в инстаграме. Джен сфотографировала рассвет в своем саду, показав пейзаж, который видит каждый день в своем особняке в Беверли-Хиллз.

Утренняя слава, — прокомментировала фото Энистон.

Дженнифер Энистон

…и фото из ее дома в Беверли-Хиллз



Кинозвезда показала место, где находит уединение от постоянной шумихи вокруг собственной персоны. Дизайнер Стивен Шадли работал для нее над домом 1970-х годов постройки, когда она стала хозяйкой недвижимости.

Свой дом я могу сравнить с объятием. Я люблю его тишину… У этого дома голливудская история — представляю, как здесь играли на пианино, а в соседней комнате смеялись шумные компании, — однажды сказала актриса в интервью Architectural Digest.

Стивен Шадли говорил, что перед ним стояла задача создать атмосферу спокойствия и тихого убежища.

Сад Дженнифер Энистон в Беверли-Хиллз