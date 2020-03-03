Март 3rd, 2020

Джастин Бибер сделал странное заявление по поводу своих детей

26-летний Джастин Бибер и 23-летняя Хейли Болдуин живут в браке второй год и уже задумываются о детях. Певец и его супруга неоднократно говорили в интервью, что хотят стать родителями. В недавнем шоу Эллен Дедженерес Джастин тоже говорил о семейной жизни и ответил на вопрос о появлении первенца. Артиста спросили, сколько детей они с Хейли хотят.

Я думаю, что все зависит от Хейли, потому что это ее тело, — ответил Бибер.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

1 марта у него был день рождения, и он поделился свежими воспоминаниями. По словам певца, Хейли не пожалела времени на подготовку к этому дню.

Моя жена очень хорошо все подготовила дома. У нас был действительно романтический вечер. Она все спланировала и продумала до мелочей, таких как свечи. У нее все получилось очень здорово, — сказал Джастин.

В другом недавнем интервью Бибер ответил на вопрос о том, каким отцом планирует быть. Джастин хочет искать ответы на свои вопросы в религии.

Я последователь Иисуса, и хочу быть ведомым им, — сказал артист.

Джастин Бибер и Эллен Дедженерес