Джастин Бибер сделал странное заявление по поводу своих детей

26-летний Джастин Бибер и 23-летняя Хейли Болдуин живут в браке второй год и уже задумываются о детях. Певец и его супруга неоднократно говорили в интервью, что хотят стать родителями. В недавнем шоу Эллен Дедженерес Джастин тоже говорил о семейной жизни и ответил на вопрос о появлении первенца. Артиста спросили, сколько детей они с Хейли хотят.
Я думаю, что все зависит от Хейли, потому что это ее тело,— ответил Бибер.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
1 марта у него был день рождения, и он поделился свежими воспоминаниями. По словам певца, Хейли не пожалела времени на подготовку к этому дню.
Моя жена очень хорошо все подготовила дома. У нас был действительно романтический вечер. Она все спланировала и продумала до мелочей, таких как свечи. У нее все получилось очень здорово,— сказал Джастин.
В другом недавнем интервью Бибер ответил на вопрос о том, каким отцом планирует быть. Джастин хочет искать ответы на свои вопросы в религии.
Я последователь Иисуса, и хочу быть ведомым им,— сказал артист.
Джастин Бибер и Эллен Дедженерес
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