Март 3rd, 2020

Диетологи рассказали, какие цитрусовые для чего полезны





Начинается сезон цитрусовых, а это значит, что аппетитные апельсины, мандарины, грейпфруты прочно обоснуются на нашем столе. Каким же фруктам отдать предпочтение худеющим, а также получить дополнительный бонус в виде крепкого иммунитета? Нутрициолог Наталья Кошкина, которая ранее поведала, как минимизировать влияние стресса на организм, рассказала на странице в Instagram о главных преимуществах цитрусовых.



Эти фрукты богаты витаминами, минералами (витамин С, группы В, калий, магний, фосфор и медь) и антиоксидантами. Так какие же выбрать?



Лимоны



Состоят в основном из углеводов и воды. В них очень мало жиров и белка и очень много витамина С. Они богаты калием, витамином В6 и другими полезными веществами. В них много пектина, который, замедляя всасывание сахара, снижает его уровень в крови.



½ лимона содержит: 12 ккал/1,2 г клетчатки/1 г сахара / 22мг витамина С



Лаймы



В них много витамина С, есть железо, кальций, витамин В6, тиамин и калий. И еще активные соединения, которые действуют как антиоксиданты — флавоноиды, лимоноиды, кемпферол, кверцетин и аскорбиновая кислота.





½ штуки содержит: 10 ккал/1 г клетчатки/0,5 г сахара/10 мг витамина С



Апельсины



Кроме витамина С в них много клетчатки, тиамина, фолата и антиоксидантов, таких как гесперидин, бета-криптоксантин, антоциан и ликопин. Несмотря на довольно высокое содержание сахара, у апельсинов низкий гликемический индекс (31-51).



½ штуки содержит: 47 ккал/2,4 г клетчатки/ 9 г сахара/35 мг витамина С



Грейпфруты



В них мало калорий и много питательных веществ: более 15 витаминов и минералов (витамин С и А) и много антиоксидантов, таких как бета-каротин (превращается в витамин А), ликопин и флаваноны. Кроме того, в них много жидкости и клетчатки, которые дают насыщение и помогают при снижении веса.



½ штуки содержит: 52 ккал/2 г клетчатки/8г сахара/38 мг витамина С





Оригинал взят у pavelfedunov в Чем полезны те или иные цитрусовые