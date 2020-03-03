Март 3rd, 2020

Бывший глава ДНР избран мэром в Элисте.

Бывший глава ДНР 3-го марта был избран мэром города Элиста в Калмыкии.

Голоса за его кандидатуру отдали 19 депутатов из 23 принявших участие в голосовании.

Дмитрий Трапезников – уроженец Краснодара, который почти всю жизнь прожил в Донецке . С 2014 года он занимал руководящие посты в сепаратистской «ДНР», а после убийства главы донецких сепаратистов Александра Захарченко в исполнял обязанности главы непризнанной республики.

В сентябре 2019 года Трапезников назначили исполняющим обязанности главы Элисты. Его кандидатуру на должность мэра внес глава Калмыкии Бату Хасиков, но многие эксперты считали, что за назначением стоял советник президента Владислав Сурков.

Почти сразу же в Элисте начались ​протесты против назначения Трапезникова.

«Мы считаем, что преступник из «ДНР», из этой самозваной республики, нам не нужен, – заявил председатель исполкома Съезда калмыцкого народа Валерий Бадмаев. – Мы нашли в Сети информацию о том, что он занимался финансовыми махинациями. К тому же он абсолютно не знает ни нашего города, ни нашей республики, никак к нам не привязан».

Хасиков в ответ заявил, что Трапезников получил «колоссальный опыт восстановления Донбасса» и назвал выходца из самопровозглашенной «ДНР» «антикризисным менеджером».