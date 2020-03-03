Март 3rd, 2020

Бритни Спирс поздравила своего жениха с Днем рождения странным обюразом

Сегодня возлюбленный 38-летней Бритни Спирс Сэм Асгари отмечает свой день рождения — манекенщику и бодибилдеру исполняется 26 лет. Певица одной из первых решила поздравить бойфренда и несколько часов назад опубликовала в инстаграме целую серию новых снимков — на них Бритни позирует в белом кружевном боди с глубоким вырезом, а Сэм предстает с голым торсом.

С днем рождения этого мужчину! Я люблю и обожаю его больше всего на свете! С днем рождения!

— написала Спирс под одним из новых фото, сопроводив его большим количеством смайлов в виде сердец и поцелуев.