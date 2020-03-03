 
 
Март 3rd, 2020

Бритни Спирс поздравила своего жениха с Днем рождения странным обюразом

Сегодня возлюбленный 38-летней Бритни Спирс Сэм Асгари отмечает свой день рождения — манекенщику и бодибилдеру исполняется 26 лет. Певица одной из первых решила поздравить бойфренда и несколько часов назад опубликовала в инстаграме целую серию новых снимков — на них Бритни позирует в белом кружевном боди с глубоким вырезом, а Сэм предстает с голым торсом.

С днем рождения этого мужчину! Я люблю и обожаю его больше всего на свете! С днем рождения!

— написала Спирс под одним из новых фото, сопроводив его большим количеством смайлов в виде сердец и поцелуев.

 

Сэм Асгари и Бритни Спирс

 

 

Именинник уже успел опубликовать ответный пост в своем микроблоге. Он также поделился снимком из новой фотосессии с любимой и посвятил ей нежные слова:

Лучший подарок на день рождения для меня — это твоя улыбка.

В комментариях подписчики сразу же присоединились к поздравлениям. Фолловеры желали Асгари всего самого светлого и благодарили его за то, что именно он делает Спирс такой счастливой:

С днем рождения, Сэм! Ты подарок, который был рожден, чтобы делать Бритни счастливой. И мы очень любим тебя за это!

Самая горячая парочка во Вселенной!

Так здорово, что вы преодолели много испытаний и по-прежнему остаетесь вместе! Бритни не заслуживает ничего, кроме чистой и настоящей любви. И очевидно, что ты безоговорочно ее любишь. С днем рождения!

 

Сэм Асгари и Бритни Спирс

 

Бритни Спирс и Сэм Асгари вместе уже больше трех лет: их роман начался после того, как манекенщик снялся в клипе певицы на песню Slumber Party. Вместе звездная пара переживала как счастливые моменты, так и довольно сложные периоды. Так, Сэм все время был рядом с Бритни, когда она месяц лечилась в психиатрической клинике, а после выписки помогал ей как можно скорее прийти в себя. Недавно же Спирс сломала плюсневую кость на ноге во время занятий танцами. Сэм в очередной раз оказал любимой поддержку, заверив, что рядом с ним ее травма заживет гораздо быстрее.

 

Сэм Асгари и Бритни Спирс

 

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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