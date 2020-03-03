Март 3rd, 2020

Бритни Спирс показала красавца-жениха.

Совсем недавно популярная в 2000-х годах певица Бритни Спирс получила предложение руки и сердца.

Ее избранник является ее же фитнес-инструктором. Сэм Асгари заявил журналистам,что считает нормальным,когда влюбленные берут на себя юридическую ответственность друг за друга. Потому он намерен как можно быстрее оформить отношения с Бритни.

Певица теперь регулярно занимается спортом и показывает в микроблоге совместные тренировки с возлюбленным. Сэм объяснил, что использует физические нагрузки не для построения красивого тела, а для духовного роста и умственного развития.

Фитнес является образом жизни для Асгари, и помогает ему во всем, чем он занимается. Жених Бритни благодаря тренировкам обрел уверенность в себе, научился самодисциплине и ответственности. Асгари очень доволен, что может разделить это увлечение с любимой женщиной.