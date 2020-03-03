Борис Джонсон рассказал зачем обнимался с зараженными коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не отказывался от рукопожатий на встрече с зараженными коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает Newsweek.

«Я был в больнице, где, кажется, было несколько пациентов с коронавирусом, и пожимал всем руки, знаете ли, и продолжаю пожимать руки», — рассказал Джонсон. Он добавил, что каждому стоит самостоятельно решать, отказываться ли от такого способа приветствия, но научные данные говорят о том, что ключевой способ защиты — регулярно мыть руки.

Премьер высказался о рукопожатиях на встрече с журналистами, на которой раскрывал детали плана правительства на случай эпидемии. Сообщается, что в экстренном случае власти готовы использовать в борьбе с вирусом военных и полицейских.

Лидеры других стран относятся к приветствиям иначе, чем британец: президент Франции Эммануэль Макрон отказался пожимать руку при встрече и прощании в рамках программы защиты от вируса, а министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер не стал жать руку канцлеру Германии Ангеле Меркель.