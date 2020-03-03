Март 3rd, 2020

Бочкарева решилась сделать фото без одежды.

Актриса кино Наталья Бочкарева, звезда сериала «Счастливы вместе», опубликовала в Инстаграм снимок,на котором она лежит голая в ванной. Но зрители не оценили эротику и принялись шутить по поводу употребления Натальей кокаина.

«А кокс до или после?» — спросила интернет-пользовательница shaninaeka. Бочкарева ответила ей: «Вас это сильно беспокоит?»

Подписчики также заметили силуэт мужчины, отражающийся от стены, и поинтересовались личностью фотографа.

В сентябре 2019 года Бочкареву задержали с кокаином. Против нее завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков, однако в январе 2020-го дело было прекращено. Бочкареву обязали выплатить 30 тысяч рублей за найденные у нее 0,69 грамма наркотического вещества.