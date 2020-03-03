Археологи обнаружили могилу королевы амазонок, которая погибла во время сражения. При этом воительница выглядела при жизни мускулистой и выше среднего роста по тем временам. Благодаря современным технологиям, удалось восстановить ее облик.

Археологи из Армении обнаружили могилу периода Железного века, в которой была захоронена женщина. Судя по повреждениям, которые привели к смерти, она могла быть воином. Об этом сообщает Naked Science.

Группа ученых из Национальной академии наук Армении, возглавляемая Анаит Худавердян рассказала об исследовании находки из некрополя Бовер I в Лорийской области. Скелет были захоронены вместе с керамическими сосудами и украшениями, которые датируются VIII—VI вв.еком до нашей эры.

Исходя из структуры костей, археологи пришли к заключению, что в могиле была погребена женщина лет двадцати. Судя по ювелирным украшениям, женщина обладала высоким статусом, а после изучения обнаруженных костных повреждений было установлено, что она была также и воином.

После анализа костей ученые пришли к выводу, что ее грудные и дельтовидные мышцы были сильно развиты из-за постоянного поднятия груза к плечам, видимо, лука, а бедренные кости были также хорошо развиты, поскольку девушка часто ездила верхом.

В левом колене был обнаружен железный наконечник стрелы. Анаит Худавердян и ее коллеги считают, что лук и стрелы, которыми было нанесено повреждение, были самодельным оружием, часто используемым для войн или охоты. Три других повреждения на скелете были нанесены топором и мечом, и, по-видимому, стали причиной смерти.

«Мы предполагаем, что она погибла в бою», — резюмировали ученые.

Худавердян и ее коллеги также высказали предположение, что одна из таких воительниц и могла стать своего рода вдохновением для древних греков, писавших об амазонках.