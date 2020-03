Март 3rd, 2020

Apple заплатит до 500 миллионов долларов компенсации за намеренное замедление работы старых айфонов

Корпорация Apple согласилась заплатить от 310 до 500 миллионов долларов компенсации по коллективному иску о намеренном замедлении работы старых айфонов. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на судебные документы.

Истцы заявляли, что их телефоны стали работать медленнее после обновления операционной системы. Из-за этого у них создалось превратное впечатление, что телефоны нуждаются в замене. Apple отрицала вину, но согласилась на выплату компенсаций, чтобы избежать дальнейших судебных издержек, пишет Reuters.

Компенсации получат бывшие и нынешние владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, телефоны которых работали на iOS 10.2.1 или iOS 11.2 до . Каждому истцу заплатят 25 долларов. Суммарно Apple выделит на компенсации не меньше 310 и не больше 500 миллионов долларов.

Проект мирового соглашения предстоит одобрить окружному судье в калифорнийском городе Сан-Хосе, отмечает Reuters.

Многие владельцы айфонов сталкивались с ситуацией, когда телефон начинал работать медленнее после обновления iOS. Звучали предположения, что Apple замедляет старые айфоны, чтобы вынудить пользователей покупать новые модели.

В 2017 году Apple признала, что действительно замедляет работу старых моделей айфонов на более новых операционных системах iOS. Компания объяснила, что это необходимо для продления срока работы батареи телефона.

Apple почти втрое снизила стоимость замены аккумуляторов (с 79 до 29 долларов) и предусмотрела в новой iOS 11.3 возможность выключать функцию, замедляющую телефоны с изношенной батареей.

Несмотря на это, против компании были поданы десятки судебных исков. Власти Италии и Франции оштрафовали компанию на 10 и 25 миллионов евро соответственно. Кроме того, расследование против Apple начал Минюст США.