Март 3rd, 2020

Анна Седокова написала за что ей стыдно.

Недавно популярная певица Анна Седокова разразилась гневным постом о недостойном поведении девушек в ночных клубах.

Она возмущена тем,что в некоторых композициях из русского рэпа девушек прямо в глаза называют разными нецензурными словами,а они не только танцуют под такую музыку,но еще и всячески выказывают свое восхищение этим недоартистам.

А потом кадры с такими развлечениями облетают весь Инстаграм.

«Девочки,хватит быть овцами!Имейте уважение к себе!Почему делаете вы,а стыдно мне?»- написала Аня в своем Инстаграме.

Седокова призвала своих поклонниц не позволять так себя унижать и не оставаться в местах ,где проходят такие сомнительные шоу

«Уважайте себя в первую очередь. И не позволяйте ставить себя на то место,которое вам не подходит!»-добавила артистка.