Март 3rd, 2020

10 лучших фильмов-лауреатов Оскар за последние 30 лет

Каждый неравнодушный к миру кинематографа ежегодно с нетерпением ждет победителей кинопремии «Оскар» в 24 разных номинациях, но самая важная из них, конечно же, «лучший фильм». Мы решили вспомнить наиболее ярких лауреатов в данной категории за последние 30 лет.

Список Шиндлера (1993) — историческая драма Стивена Спилберга 1993 года о немецком предпринимателе, спасшем более тысячи польских евреев от гибели во время Холокоста, стала бессмертной классикой. Фильм основан на романе Томаса Кенилли «Ковчег Шиндлера», который стал бестселлером после выхода на экраны ленты. «Список Шиндлера» занимает 8 позицию среди 100 лучших американских фильмов по версии Американского института киноискусства, Оскар Шиндлер в исполнении Лиама Нисона занимает 15-е место в списке 100 величайших киногероев, а Амон Гёт (Рэйф Файнс) аналогичную позицию в списке 100 величайших кинозлодеев. Фильм получил огромное количество наград и номинаций, среди которых 7 статуэток «Оскар».

Английский пациент (1996) — фильм сценариста и режиссера Энтони Мингеллы, основанный на одноименном романе Майкла Ондатже. Писатель получил «Золотого Букера», а его произведение было названо лучшим среди отмеченных Букеровской премией за последние 50 лет. В 1997 году картина была выдвинута на соискание премии Американской киноакадемии в 12 номинациях. Девять из них было завоевано этой пронзительной историей любви: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая женская роль второго плана» досталась Жюльет Бинош, «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший дизайн костюмов», «Лучший звук», «Лучший монтаж» и наконец, «Лучший саундтрек к драматическому фильму».

Жизнь прекрасна (1997) итальянского режиссера Роберто Бениньи получил в 1998 году «Оскар» за «лучший фильм на иностранном языке», а также был номинирован в 7 категориях, в том числе, как «лучший фильм». Несмотря на то, что картине не удалось стать победителем в данной номинации, она смогла забрать 3 статуэтки, а Бениньи получил высокую оценку не только своих режиссерских талантов, но и актерских.

Влюбленный Шекспир (1998) — трагикомедия Джона Мэддена имела большой критический и коммерческий успех, и была номинирована на 13 премий «Оскар». История, повествующая об отношениях между Виолой де Лессепс и Уильямом Шекспиром во время его работы над пьесой «Ромео и Джульетта», была удостоена 7 статуэток «Оскар», а также множества других наград. Всего фильм был номинирован на соискание 119 различных кинонаград и получил 58 из них.

Гладиатор (2000) — работа Ридли Скотта была номинирована в 12 категориях и смогла завоевать сразу 5 из них. «Гладиатор» заработал в прокате 460 млн долларов при бюджете в 100 млн долларов, и в прошлом году режиссер заявил о продолжении эпической истории Древнего Рима. Повторит ли успех оригинальной ленты сиквел спустя 20 лет — узнаем, возможно, уже в следующем году.

Американский мюзикл «Чикаго«, экранизированный Робом Маршаллом, возглавил в 2003 году список номинантов на премию «Оскар». Фильм был представлен в 13 номинациях, в том числе таких престижных как «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». В итоге картина получила 6 статуэток, что стало большим прорывом для фильма данного жанра.

В 2009 году триумфатором церемонии вручения «Оскар» стал фильм «Миллионер из трущоб«. Он получил 8 наград, в том числе в самых престижных номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Невероятную историю о сироте из индийского города Мумбаи срежиссировал Дэнни Бойл. И хотя это картина не должна была выйти в широкий прокат, только в Америке она собрала около 150 000 000 долларов при бюджете в 15 000 000.

Черно-белая картина «Артист«, снятая в стиле немого кино, была назван лучшим фильмом 2011 года по мнению нескольких киносообществ США, получил премию «Оскар» за лучший фильм и заслужил множество похвальных отзывов от мировых кинокритиков. Картина была удостоена 5 «Оскаров» из 10 номинаций, включая основные: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая мужская роль».

Бердмен (2014) — первая работа Алехандро Г. Иньярриту в жанре черной комедии сразу снискала славу и признание. Кинолента «Бердмен» рассказывает об альтер эго актера Риггана Томсона, призывающего своего «хозяина» бросить театр и вновь взяться за блокбастеры. Картина полюбилась зрителю и стала лучшим фильмом 2014 года. Главную роль сыграл американский актер Майкл Китон, а также в съемках приняли участие Наоми Уоттс, Эмма Стоун, Эми Райан и Зак Галифианакис. Всего картина получила 4 статуэтки «Оскар». Помимо победы в номинации «Лучший фильм года» «Бердмену» досталась премия за «Лучший оригинальный сценарий», в создании которого принимал участие сам Иньярриту. Режиссер так же был признан лучшим в году, а Эммануэль Любецки был отмечен как лучший оператор.

Главным фильмом юбилейной, 90-й церемонии премии Американской киноакадемии стала фэнтезийная мелодрама Гильермо дель Торо – «Форма воды«. Трогательная история любви амфибии и обычной женщины снискала благосклонность жюри и получила 4 победы в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая музыка к фильму» и «Лучшая работа художника-постановщика».

Этот список может смело дополнить победитель «Оскара 2020″ фильм «Паразиты«. Кинолента стала чемпионом по кинонаградам в мире. Кинокартина получила золотые статуэтки в четырех номинациях: за лучший фильм, за лучшую режиссуру, за лучший оригинальный сценарий, за лучший иностранный фильм.