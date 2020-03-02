Март 2nd, 2020

Заболевшая Заворотнюк обратилась за помощью к шаману.

Прошлым летом общество было шокировано новостью,что любимая многими актриса Анастасия Заворотнюк смертельно больна.

У не диагностировали рак головного мозга. С тех пор Настя находится на интенсивном лечении и о результатах пока судить рано. Семья не очень охотно дает комментарии по поводу болезни актрисы.

Но,на днях,новостями по поводу Заворотнюк поделился известный шаман,целитель и ясновидящий Дардо Кусто.

Он с уверенностью заявил: «Заворотнюк согласилась, что ей могли сделать порчу. Мы снимали. Но те проблемы, которые были «проглочены»… С ними ничего нельзя было сделать. Этому есть объяснение».

Дардо Кусто предположил, что одной из причин болезни Анастасии Заворотнюк является накопленная невысказанная обида, которую артистка держала в себе, нанося непоправимый вред здоровью.