Март 2nd, 2020

Врачи Испании рассказали о удивительном лечебном свойстве кетчупа



Врачи рассказали о удивительном лечебном свойстве кетчупа — его полезность была проверена годами и как оказалось влияет на продолжительность жизни.



Испанские ученые открыли неожиданные полезные свойства кетчупа, если его употреблять 3 раза в неделю. При этом он должен быть приготовленным исключительно из помидоров.

Биологи из Политехнического университета Валенсии, расположенного в Испании, заявили, что кетчуп может спасать от рака.



Итоги исследования ученых показали, что употребление томатного соуса, включая кетчуп, значительно снижает риск возникновения рака кишечника и желудка.



В ходе исследования было установлено, что тушеные помидоры, которые идут в соусы, приносят организму немалую пользу, поскольку в процессе такой готовки сохраняется ликопин, который усиливает действие пробиотиков. Это вещество приводит к росту полезных бактерий, благоприятно влияющих на микрофлору кишечника.



Помимо того, ликопин медики относят к лучшим антиоксидантам, защищающим организм от губительного воздействия свободных радикалов, что важно для профилактики и предотвращения рака.



Эксперты пришли к выводу, что употребление томатных соусов приводит к замедлению распространения зараженных раковых клеток в организме и, в конечном счете, к их гибели.



При проблемах со здоровьем требуется консультация специалиста. Не занимайтесь самолечением. Имеются противопоказания.



Напомним, эксперты уверяют, что недостаток томатной пасты в составе кетчупа «компенсируют» загустителями типа крахмала.