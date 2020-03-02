Март 2nd, 2020

ВОЗ: пандемии, с гибелью сотен тысяч от коронавируса не миновать

Большой пандемии, с гибелью сотен тысяч от коронавируса не миновать, так считают в ВОЗЮ после анализа ситцуации с распространением вируса. Однако в организации рекомендуют не паниковать, а готовиться. Глобальным рынкам, пережившим в феврале рекордную с 2008 года распродажу, следует прекратить панику и успокоиться, заявил в интервью CNBC глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, в условиях стремительного распространения коронавируса, который регистрируется в более чем 60 странах, унес почти 3 тысячи жизней и заразил более 85 тысяч человек, следует сохранять рациональный подход и «видеть факты».

«Мы должны смотреть на цифры, смотреть на факты и делать правильные вещи, вместо того, чтобы паниковать. Паника и страх хуже всего», — сказал Гебрейесус.

Он добавил, что информация с мест показывает, что сдержать вирус возможно. «Но окно возможностей <…> сужается, поэтому мы плечом к плечу должны готовиться к пандемии», — заявил глава ВОЗ.

По его словам, меры, предпринимаемые с тем, чтобы локализовать очаги вируса и не дать ему распространяться, «работают». «Но в то же время мы не можем быть уверенными. Этот тренд может измениться в худшую сторону. Поэтому мы готовимся к худшему», — резюмировал Гебрейесус.

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китая за последние сутки в стране зарегистрировано 206 новых случаев заболевания Covid-19, а их общее число достигло 80174. Большинство протекает в легкой форме, около 8,9% — в тяжелой (7110).

Общее число заболевших в мире по состоянию на 2 марта достигло 89066 человек (+ 2084 случая за сутки). В 63 странах мира вне КНР зарегистрировано 8892 заболевших, в том числе первые — в Чехии (3) и Доминиканской Республике (1).