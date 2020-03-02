Март 2nd, 2020

Вин Дизель стал суперсолдатом

12 марта в украинский прокат выходит фантастический боевик «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли.

Как всегда, его персонаж лысый, вооружен и очень опасен. Картина Дэйва Уилсона расскажет о погибшем солдате Рее Гаррисоне, который получил второй шанс. Главную женскую роль получила мексиканка Эйси Гонсалес, сыгравшая в таких фильмах, как «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Алита: Боевой ангел», «Малыш на драйве» и в сериале «От заката до рассвета». Одну из ролей в «Бладшот» выполнил номинант на премию «Золотой глобус» ( «Милдред Пирс») — британец Гай Пирс. Зрителям он знаком такими кинокартинам, как «Король говорит!», «Железный человек 3″, «Помни», «Прометей» и другим.

Технокорпорация RST с помощью передовой технологии воскрешает главного героя, превращая его в практически неуязвимого, бессмертного супервоина Бладшота. Единственное, чего не хватает Харрисону, это свободы, потому что армия наноботов, которя живет в нем, принадлежит компании, которая держит своего бойца на коротком поводке.