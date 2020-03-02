Март 2nd, 2020

В Японии создают противокорабельную гиперзвуковую ракету

Petty Officer 2nd Class Markus Castaneda / DVIDS

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Японии приступили к разработке противокорабельного гиперзвукового планера, который планируется использовать в первую очередь для поражения авианосцев потенциального противника. Как пишет The Mainichi, новый боеприпас разрабатывается на базе гиперзвукового планера для поражения сухопутных целей, создание которого ведется с 2019 года.

В настоящее время Япония ведет несколько территориальных споров с соседями, в том числе с Китаем и Россией. Китай, активно наращивающий авианосный флот, по мнению японских властей, представляет наибольшую угрозу ее территориальной целостности. Предполагается, что новые гиперзвуковые планеры в случае агрессии позволят оперативно защитить спорные территории.

Разработка двух версий гиперзвукового планера ведется в рамках проекта HVGP. Он предполагает создание сухопутного мобильного комплекса с ракетой-носителем, которая будет поднимать на высоту гиперзвуковой планер и разгонять его до гиперзвуковой скорости. На высоте планер будет отделяться от носителя и маневрируя лететь к цели.

Согласно планам министерства обороны Японии, версия планера для поражения наземных целей будет готова к принятию на вооружение в 2026 финансовом году (начнется 1 апреля 2026 года). Противокорабельный планер должен поступить на вооружение в 2028 финансовом году.

На первом этапе дальность поражения целей гиперзвуковыми планерами составит до 500 километров. Это расстояние ограничено внутренними правилами пацифизма, запрещающими Японии иметь вооруженные силы (в стране действуют силы самообороны) и разрабатывать наступательное вооружение. Тем не менее, предполагается, что позднее власти Японии могут пересмотреть ограничение дальности гиперзвуковых планеров.