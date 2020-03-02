Март 2nd, 2020 В Израиле создана и тестируется мощная вакцина против коронавируса Как только генетический код вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, был расшифрован и опубликован, ученые всей планеты бросились на поиск вакцины от новой напасти. И нам есть, чем гордиться: первые обнадеживающие результаты сумели получить наши соотечественники-израильтяне, сотрудники НИИ МИГАЛЬ в Галилее. А непосредственным синтезом новейшей вакцины занималась доктор микробиологии Надя Груздева — выпускница Еврейского университета, ребенком приехавшая в Израиль из Петербурга в годы большой алии.







– Как вам удалось опередить другие научные лаборатории?



– Благодаря тому, что в течение последних четырех лет в рамках проекта, финансируемого министерствами экономики и сельского хозяйства, мы разрабатывали вакцину от коронавируса, поражающего кур, — говорит Надя Груздева в интервью «Деталям». — Этот вирус давно известен и наносит серьезный ущерб израильскому птицеводству.



Коронавирусы – это большое семейство вирусов, которые поражают не только людей, но также животных и птиц. Некоторые коронавирусы вызывают у людей легкие простудные заболевания, иногда бронхит. Коронавирусы имеют схожее строение, причем белки, являющиеся их активной частью, тоже похожи.



– Но разве для производства вакцины не нужен конкретный штамм вируса?





– Вакцины бывают различных типов. Один тип – это прививка вирусом, предварительно умерщвленным или ослабленным. Это как бы имитация заражения. Организм борется с этим вирусом, побеждает его и тем самым обучается вырабатывать против него антитела. Таким способом создавали вакцины в прошлом.



Более современный подход – использование не целого вируса, а лишь его активной части, определенного белка, способного вызывать сильную иммунную реакцию. Этим и занимается наша лаборатория. Мы изучаем состав и структуру определенного белка вируса, синтезируем его и получаем антиген, который будет способствовать выработке антител, то есть защитных белков в организме носителя.



Несколько недель назад появились первые результаты международных исследований вируса SARS-CoV-2. Это база данных, которая непрерывно пополняется и уточняется. И тогда мы увидели, что белок, разработанный нами для птицеводства, для вакцинации кур, имеет схожее строение с активным белком коронавируса, который вызвал нынешнюю эпидемию. А поскольку наша вакцина уже успешно прошла клинические испытания на курах, было решено направить усилия на разработку вакцины против сегодняшнего коронавируса, поражающего людей.



В работу включилась целая группа лабораторий нашего института, у каждой – своя специализация. Это и лаборатория иммунологии, изучающая функционирование иммунной системы, биологические механизмы самозащиты организма и способы иммунотерапии. И лаборатория биоинформатики, которая занимается разработкой методов и программных средств для анализа биологических данных. И, наконец, наша лаборатория, которая специализируется на синтезе белка при помощи бактерий. Бокал вина в день снижает риск развития депрессии

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