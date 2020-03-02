Март 2nd, 2020

Украинская вышиванка: символическое значение орнамента

В древние времена украинская вышиванка наделялась магическими сакральным значением. Считалось, что вышитый орнамент на ней может влиять на судьбу человека. В современное время вера в то, что вышиванка является мощным оберегом, никуда не исчезла. Поэтому прежде чем купить вышиванку женскую, необходимо разобраться в символическом значении ее орнамента.

Вода и солнце

Для украинских вышиванок характерны символы солнца и воды. Это не случайно, ведь они являются двумя основными стихиями, от которых зависит все живое на земле. Солнце вышивалось в виде цветка с восьмью лепестками или розетки, а вода – в виде свернувшегося в калачик ужика.

Символ матери

Еще один распространенный символ в украинской вышивке – это символ матери. Он выполнен в виде восьмиконечной звезды, которая окружена цветочной гирляндой. Это гирлянда присутствует в орнаменте не случайно. Она прославляет мать, как продолжательницу рода, ее любовь и готовность на самопожертвование,

Листья хмеля

Вышитые рубашки мужские довольно часто украшаются листьями хмеля. При этом они в большей степени предназначены для молодых юношей, поскольку хмель символизирует собой юность, задор и активное развитие. Иногда листья хмеля использовали для украшения свадебных вышиванок. Считалось, что они способствуют укреплению брачного союза.

Роза

Символ розы всегда был в почете у украинцев. Считалось, что она является цветком солнца, а ее алый цвет напоминает цвет крови – символа жизни. Чаще всего она изображалась в виде замкнутого венка, который не имеет ни начала ни конца. Так она олицетворяла собой вечную жизнь и способствовала долголетию того, кто носил такую сорочку.

Калина

Сорочка, украшенная узором из калины, предназначалась для юных девушек на выданье. В древности считалась, что эта красная и кисловатая ягода наделяет девушек красотой и помогает им быстрее найти своего суженого или же завоевать любовь понравившегося юноши.

Если калина была изображена в виде тяжелых и богатых гроздьев, то она символизировала собой здоровье и бессмертность рода. Такую вышиванку надевали замужние женщины, чтобы скорее разродиться.

Дуб

На мужских вышиванках очень часто можно встретить дуб, который является символом бога Перуна – одного из самых могущественных, грозных и сильных богов на Олимпе. Такая сорочка наделяла мужчину мужской силой, энергией мудростью, непобедимостью и всеми другими качествами, которыми должен обладать глава рода.

Мак

Мак считался символом скорби. Его вышивали на сорочках женщины, чьи мужья погибли на войне. Так они выражали свою печаль, грусть и тоску по почившим возлюбленным.