Март 2nd, 2020

Ученые усомнились в пользе секс-роботов.

Ученые тщательно изучили литературу и исследования об использовании секс-роботов. Авторы хотели узнать, если ли какие-либо убедительные доказательства их пользы для физического и эмоционального здоровья.



Они не обнаружили никаких ссылок на исследования, показывающие, что секс-роботы действительно помогают справиться с социальной изоляцией и прочими проблемами.

Производители же тем временем не стесняются заявлять, что их роботы способны подарить «безусловную любовь и поддержку», удовлетворить «как сексуальные, так и социальные потребности» и даже предлагают использовать секс-роботов для удовлетворения пожилых людей и инвалидов.



Новое исследование, объясняют авторы, показывает, что не следует делать ложных заявлений, для начала нужно изучить явление наиболее полно и глубоко.