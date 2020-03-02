Март 2nd, 2020

Ученые разгадали загадку, почему киты выбрасываются на берег

Ученые разгадали загадку, почему киты выбрасываются на берег — как оказалось виноват человек и его технологическая деятельность. И скорее всего киты будут выбрасываться на берег все чаще и чаще, если не предпринять изменений. Правда эти изменения обойдутся в десятки миллиардов долларов.

Американские биологи выяснили, что в дни с сильными атмосферными радиочастотными шумами серые киты (Eschrichtius robustus) чаще выбрасываются на берег. При этом связи геомагнитных возмущений с выбрасыванием не нашли. Данные позволяют предположить существование «внутреннего компаса» у китов. Научная статья опубликована в Current Biology.

Китообразных различных видов периодически находят на берегу — как правило, уже мертвыми. На сушу попадают не только старые и больные особи, но также молодые и вполне здоровые. Поскольку животные сами после этого практически не могут вернуться в воду, выживают только те, кого вовремя заметили люди.

Причины, по которым киты выбрасываются на сушу, точно неизвестны. Одно из главных предположений заключается в том, что у животных ломается «внутренний компас», который в норме указывает им направление движения. Проверить эту гипотезу решили биологи во главе с Сонке Йонсеном (Sönke Johnsen) и Джесс Грейнджер (Jesse Granger) из Дюкского университета. Гипотезу проверяли на серых китах, так как представители этого вида мигрируют на большие расстоянияи обычно вдоль берегов — а значит, нарушения курса для них с высокой вероятностью приведут к попаданию на сушу.

Исследователи взяли данные Национального управления океанических и атмосферных исследований за 33 года (с 1985 по 2018) о случаях, когда серые киты выбрасывались на берег. Биологи учитывали только те из них, когда на сушу попадали здоровые животные и причиной их гибели не были люди (то есть, например, киты не запутывались в рыболовных сетях). Всего насчитали 186 таких случаев.

Для каждого дня, когда серые киты выбрасывались на берег, по архивным данным определили количество пятен на Солнце и уровень радиоизлучения (на частоте 2800 мегагерц) от него, а также уровень геомагнитной активности (Ap-индекс). На основании этого ученые определили вероятность попадания кита на берег в зависимости от названных параметров — с поправкой на сезон наблюдений.

Зависимость числа выбросившихся на берег серых китов от числа пятен на Солнце, уровня радиоизлучения и геомагнитной активности Jesse Granger et al. / Current Biology, 2020

Получилось, что в дни с большим количеством пятен на Солнце серые киты попадали на сушу в два раза чаще, чем обычно. Поскольку число солнечных пятен связано с уровнем радиоизлучения этой звезды, то обнаружилась также корреляция выбрасываний на берег и радиочастотными атмосферными шумами, и даже более сильная: при высоком уровне такого шума киты оказывались на суше в 4 раза чаще. Однако при геомагнитных возмущениях вероятность, что животное выбросится из воды, не повышалась.

Такие результаты позволяют предположить, что у серых китов есть магнитное чувство и, соответственно, «внутренний компас». На него — по крайней мере, на наиболее вероятный вариант компаса, основанный на парах радикалов, — в теории могут воздействовать радиочастотные шумы.

Тем не менее, наличие магнитного чувства у китообразных еще не доказано, и данные Грейнджер, строго говоря, его не постулируют. Поведенческие эксперименты помогли бы разобраться в вопросе, но проводить их на столь крупных млекопитающих затруднительно. Кроме того, и после них останется неясным, что конкретно в организме кита позволяет ему чувствовать колебания магнитных полей.