Март 2nd, 2020

Ученые рассказали как выявлять рак у мужчин по их сперме





Российские ученые разработали новый подход, который позволит диагностировать онкологические заболевания у мужчин по их сперме.



Интерес у исследователей вызывает рак предстательной железы, который сейчас обнаруживается посредством биопсии. Однако процедура создает для пациента ряд неудобств, а еще сохраняется риск осложнений. Также в процессе используется анализ крови на ПСА, однако не всегда результаты являются максимально точными.



Решением может стать сперма мужчин. Исследовать ее предлагается с использованием полимерной микроспирали с чипами. Посредством последних становится возможным обнаружить даже единичные опухолевые клетки.



В рамках первого этапа тестирования указанным образом будет изучаться семенная жидкость пациентов с раком простаты. На следующем — таким же путем проверят сперму здоровых граждан, что позволит дать оценку частоте ложноположительных результатов.