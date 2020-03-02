Март 2nd, 2020 Ученые предлагают построить гигантский звездный двигатель



Астрофизик Мэттью Каплан (Matthew Caplan) из Университета штата Иллинойс (США) придумал новую разновидность астроинженерного сооружения — искусственного объекта астрономических масштабов. В данном случае речь идет о звездном двигателе, способном перемещать Солнечную систему.





Двигатель Каплана является усовершенствованной версией двигателя Шкадова. Последний представляет собой огромный солнечный парус в виде параболического зеркала, находящегося вблизи звезды. Излучение от светила толкает зеркало, однако огромная масса паруса, притягивающаяся к звезде, компенсирует эту силу, и двигатель остается неподвижным относительно звезды. Поскольку энергия будет излучаться преимущественно в одном направлении, возникнет тяга, и светило начнет медленно перемещаться. Однако в этом случае разгон будет очень медленным, и через миллиард лет скорость достигнет лишь 20 километров в секунду.



Двигатель Каплана состоит из двух компонентов: огромной космической станции и роя Дайсона — массива солнечных панелей вокруг звезды, которые концентрируют в одном направлении солнечный ветер и, таким образом, перемещают водород и гелий из фотосферы на станцию. Термоядерный реактор будет создавать две реактивных струи со скоростью одного процента скорости света. Одна из них состоит из радиоактивного кислорода и двигает все сооружение вперед, а другая, водородная, направлена на звезду и отталкивает ее от станции.



Разгон будет происходить намного быстрее, чем с двигателем Шкадова. За один миллион лет Солнце могло бы переместиться на расстояние 50 световых лет. Это помогло бы избежать катастрофических явлений, губительных для Солнечной системы, например, вспышки близкой сверхновой.



Последний представляет собой огромный солнечный парус в виде параболического зеркала, находящегося вблизи звезды. Излучение от светила толкает зеркало, однако огромная масса паруса, притягивающаяся к звезде, компенсирует эту силу, и двигатель остается неподвижным относительно звезды. Поскольку энергия будет излучаться преимущественно в одном направлении, возникнет тяга, и светило начнет медленно перемещаться. Однако в этом случае разгон будет очень медленным, и через миллиард лет скорость достигнет лишь 20 километров в секунду.



Двигатель Каплана состоит из двух компонентов: огромной космической станции и роя Дайсона — массива солнечных панелей вокруг звезды, которые концентрируют в одном направлении солнечный ветер и, таким образом, перемещают водород и гелий из фотосферы на станцию. Термоядерный реактор будет создавать две реактивных струи со скоростью одного процента скорости света. Одна из них состоит из радиоактивного кислорода и двигает все сооружение вперед, а другая, водородная, направлена на звезду и отталкивает ее от станции.



Разгон будет происходить намного быстрее, чем с двигателем Шкадова. За один миллион лет Солнце могло бы переместиться на расстояние 50 световых лет. Это помогло бы избежать катастрофических явлений, губительных для Солнечной системы, например, вспышки близкой сверхновой. В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый

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