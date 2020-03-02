Март 2nd, 2020 Ученые назвали топ-10 уникальных островных экосистем





Некоторые из них были открыты совсем недавно.

Многие отдаленные острова имеют замкнутую экосистему и отличаются уникальным миром флоры и фауны. Только благодаря их удаленности, в мире остались некоторые редкие виды животных, птиц и растений. Удивительные открытия некоторых из них были сделаны совсем недавно, что-то человечеству еще предстоит открыть. И если вам не дает покоя слава Пржевальского, Исаака Бальфура и других биологов-первооткрывателей, то вот десятка мест, где с наибольшей вероятностью вас ждет что-то уникальное, пишет Sun.



Остров Мона, Пуэрто-Рико





Остров Мона — самый большой из трех островов в одноименном проливе Карибского моря. Он был открыт Колумбом в 1493 году, во время его второго путешествия в Новый Свет. С 1919 года весь остров является природным заповедником. Благодаря своей уникальной экосистеме, остров вместе с двумя соседними называется «Галапагосские острова Карибского моря». Только здесь можно встретить уникальный подвид игуаны-носорога Cyclura cornuta stejnegeri или Mona Iguana. Это крупнейшее травоядное местной экосистемы. На острове также можно найти удивительные наскальные росписи доколумбового времени.



Сир Бани Яс, Абу-Даби, ОАЭ





Это самый крупный остров естественного происхождения у берегов ОАЭ. Последние 2 десятилетия он является заповедником дикой природы имени почитаемого правителя шейха Зайеда. Здесь были посажены миллионы деревьев и завезено огромное количество диких животных и птиц, в том числе газели, страусы, жирафы. Благодаря такому шагу, удалось спасти некоторые вымирающие виды животных. Например, орикс, вид антилопы, теперь в дикой природе не существует.



Остров Лорд-Хау, Австралия





Остров Лорд-Хау имеет небольшие размеры и располагается в Тасмановом море, примерно в 600 км к востоку от материка. Это уникальный пример островной экосистемы, в которой одно из важных мест в формировании рельефа, флоры и фауны имеет действующий подводный вулкан. Большое количество эндемиков позволяет изучать эволюционные процессы. Около 50% всех растений — эндемики. Один из наиболее известных — местная пальма Howea. На острове постоянно проживают примерно 350 человек и в день только 400 туристов могут посетить этот остров.



Босави, Папуа — Новая Гвинея





Босави — потухший вулкан на юге Папуа-Новой Гвинеи. В 2009 году сюда была отправлена экспедиция, обнаружившая более 40 видов ранее неизвестных представителей фауны. Группа исследователей спускалась в кратер вулкана Босави и нашла там нетронутые джунгли, развивающиеся много тысяч лет в замкнутой экосистеме. Было обнаружено 16 видов лягушек, 3 вида рыб, несколько видов насекомых, пауков, летучих мышей, гигантские крысы размером до 82 см и весом до 1,5 кг.



Острова Огасавара, Япония





Архипелаг Огасавара состоит из более чем 30 островов примерно в 1000 км к югу от Токио. До 1830 года острова были необитаемы и носили название «Муниндзима», то есть «необитаемые острова». Так как нога человека долгое время не ступала на эту замелю, экосистема острова хорошо сохранилась. Огасавара еще называют «Галапагоссами Востока». В наши дни здесь проживают 2,3 тысячи человек, а ежегодно сюда приезжают около 17 000 туристов.



Гора Рорайма, Венесуэла





Гора Рорайма — это столовая гора на Гвианском плоскогорье, поскольку ее верхушка имеет плоскую форму и значительно удалена от основания горы, здесь изолированная экосистема, которая на одну треть является уникальной. Гора стала известной в 1912 году, когда сэр Артур Конан Дойл написал роман «Затерянный мир», вдохновившись экспедицией на гору. Роман далек от реальности — динозавров и доисторических растений на Рорайме нет, но есть множество других интересных представителей мира флоры и фауны.



Остров Рождества, Австралия





Остров Рождества находится в Индийском океане и принадлежит Австралии. Он располагается в 2600 км к северо-западу от города Перт и имеет постоянное население около 1400 человек. Географическая изоляция и минимальное вмешательство человека в местную экосистему сделали остров уникальным. Например, только здесь можно встретить красного краба, являющегося эндемиком. Ежегодно в начале сезона дождей красные крабы мигрируют в море на нерест, и это зрелище называют одним из чудес природы.



Сокотра, Йемен





Сокотра представляет собой архипелаг из 4-х островов в Индийском океане, у берегов Йемена. Самый большой остров также называется Сокотра и занимает 95% архипелага. Остров изолирован и имеет очень жаркий климат, что спровоцировало появление уникальной экосистемы. Сокотра меньше всего похожа на часть суши на Земле и больше — на кусочек чужой планеты. Более трети из 800 видов растений острова не встречаются больше нигде.



Национальный парк Комодо, Индонезия





Национальный парк Комодо располагается в пределах Малых Зондских островов. Парк включает три крупных острова: Комодо, Падар и Ринах — и 26 мелкий. Парк был создан для сохранения уникальной ящерицы Комодо, которая является крупнейшей в мире живой рептилией и может достигать 3-х метров в длину и весить 70 кг. Хотя эти ящерицы едят в основном мертвых животных, они являются грозными хищниками и могут охотиться на птиц и млекопитающих. Атаки редки, но были случаи нападения на людей.



Галапагосские острова, Эквадор





Галапагосские острова представляют собой небольшой архипелаг вулканического происхождения в восточной части Тихого океана. Острова лежат в 1000 км к западу от южно-американского континента. Архипелаг состоит из 15 главных островов, 3 островков и 107 скал и небольших участков суши. Архипелаг приобрел всемирную известность, благодаря уникальной островной экосистеме, которая дала вдохновение Чарльзу Дарвину для открытии теории естественного отбора. Здесь проживают гигантские черепахи, морские львы, пингвины, морские игуаны, множество уникальных видов птиц. Туристы сюда пускаются только в сопровождении сотрудника парка. Ежегодно острова посещают 60 тысяч человек. В китайской провинции Хубэй запретили движение пешеходов и транспорта — умерших складывают возле домов

В китайской провинции Хубэй запретили движение пешеходов и транспорта — умерших складывают возле домов Дайверы нашли судно, перевозившее золото, таинственно пропавшее 300 лет назад

Дайверы нашли судно, перевозившее золото, таинственно пропавшее 300 лет назад Microsoft выпустит полностью новую версию Windows

Microsoft выпустит полностью новую версию Windows Опасные свойства холодца — врачи бьют тревогу



