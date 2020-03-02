 
 
Март 2nd, 2020

У Тома Круза подозрение на смертельный вирус — он госпитализирован

Тома Круза поместили на карантин в Венеции

В Венеции Тома Круза и съемочную команду фильма «Миссия невыполнима 7″ отправили на карантин. Всему виной вспышка коронавируса в Италии.

Накануне стало известно, что съемки седьмой части «Миссия невыполнима» в Венеции остановили. Позднее британский актер Саймон Пегг, который снимается в картине вместе с Крузом, рассказал, что их отправили на карантин. По словам Пегга, продюсеры фильма решили, что продолжать работу во время вспышки инфекции неразумно.

Известно, что актеров изолировали в роскошном отеле Gritti Palace. Карантин продлится минимум до понедельника, 2 марта.

Согласно предварительной информации, никто из членов съемочной команды не инфицирован. В студии Paramount заявили, что съемки боевика пройдут в другое время.

Премьера фильма «Миссия невыполнима 7″ запланирована на 22 июля 2021 года.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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