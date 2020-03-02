 
 
Март 2nd, 2020

У Дженнифер Энистон новый роман

Дженнифер Энистон заподозрили в новом романе

Поклонники известной голливудской актрисы Дженнифер Энистон с пристальным вниманием следят за ее личной жизнью. Их не покидает надежда увидеть свою любимицу в подвенечном платье.

Многие фаны искренне сожалеют,что у Дженнифер так и не сложились отношения с Бредом Питтом. На вечеринках посвященных ОСКАРУ они не демонстрировали близкие отношения и даже не разговаривали. Ограничились лишь вежливым приветствием. И причина этому есть.

Оказывается влюбчивая Энистон снова увлеклась.

Речь идет о 48-летнем актере Джоне Хэмме. Он известен ролями в сериале «Безумцы», фильмах «Малыш на драйве», «Шпионы по соседству» и других. «Они болтали целую вечность. Все заметили, что они хорошо друг друга знали», — сообщил инсайдер.

Интересно,что в прошлом году этим двоим уже приписывали роман,но актеры отмолчались. Что,в свою очередь,породило массу слухов и сплетен.

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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