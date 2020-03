Март 2nd, 2020

Стало известно, кто может сыграть нового Франкенштейна

После успеха «Человека-невидимки» студия Universal планирует серьёзно расширить свою так называемую «Тёмную вселенную» (Dark Universe). По слухам, продюсеры хотят снять новый фильм о Франкенштейне и позвать на главную роль Тома Харди.

Источники портала We Got This Covered дополнили, что картина станет верным переложением оригинального романа Мэри Шелли и одновременно внушительным хоррором.

Параллельно студия разрабатывает проект о приспешнике Дракулы «Ренфилд» (легендарного вампира должен сыграть Бенедикт Камбербэтч) и безымянную ленту с Райаном Гослингом, которая может оказаться спин-оффом «Мумии».

Последний фильм о Франкенштейне и его помощнике Игоре выходил в 2015 году; главные роли в нёмс исполняли Джеймс МакЭвой и Дэниэл Рэдклифф. Также широко известна версия 1994 года с Робертом Де Ниро и Кеннетом Браной и театральная постановка с Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером.

Том Харди сейчас находится на съёмках «Венома 2″. До конца года планируется премьера фильма «Лицо со шрамом», где Харди перевоплотится в Аль Капоне.