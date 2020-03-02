Шэрон Стоун показала свою 86-летнюю маму, которая до сих пор бегает

Актриса поделилась снимком в своем фотоблоге.
Голливудская звезда Шэрон Стоун, которая недавно обновила страницу на сайте знакомств, показала, как выглядит ее мама.
Так, на своей странице в Instagram, 61-летняя актриса обнародовала снимок, на котором предстает 86-летняя Дороти Стоун. Женщина позировала в синей кофточке и черном пиджаке.
«Замечательная мама», – подписала фотографию Шэрон.
Фанаты знаменитости не удержались и засыпали маму звезды комплиментами.
«Прекрасно выглядит, несмотря на свой возраст», «Прекрасная мамочка», «Удивительная мама удивительной дочки», «Ваша мама потрясающая», «Шерон, вы благословенна, что мама до сих пор с вами», – писали юзеры в комментариях.
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