Март 2nd, 2020

Шэрон Стоун показала свою 86-летнюю маму, которая до сих пор бегает

Актриса поделилась снимком в своем фотоблоге.

Голливудская звезда Шэрон Стоун, которая недавно обновила страницу на сайте знакомств, показала, как выглядит ее мама.

Так, на своей странице в Instagram, 61-летняя актриса обнародовала снимок, на котором предстает 86-летняя Дороти Стоун. Женщина позировала в синей кофточке и черном пиджаке.

«Замечательная мама», – подписала фотографию Шэрон.

Фанаты знаменитости не удержались и засыпали маму звезды комплиментами.

«Прекрасно выглядит, несмотря на свой возраст», «Прекрасная мамочка», «Удивительная мама удивительной дочки», «Ваша мама потрясающая», «Шерон, вы благословенна, что мама до сих пор с вами», – писали юзеры в комментариях.