Март 2nd, 2020

Селену Гомес начали жестоко оскорблять из-за фото, где она «покрыта ботоксом»

Селену Гомес начали жестоко оскорблять из-за фото, где она «покрыта ботоксом». Но девушка не унывает и отвечает хейтерам взаимностью. Тем более, что это не ботокс.

Селена Гомес (Selena Gomez) является одной из самых популярных девушек в Instagram, но с этим титулом приходит и большое количество ответственности. Даже самые обычные селфи певицы подвергаются придельному анализу, чтобы заметить мельчайшие несовершенства во внешности звезды. Так, недавно поп-дива подверглась хейту из-за неудачных, по мнению аудитории, снимков.

Селену обвинили в злоупотреблении ботоксом и гиалуроновой кислотой, чтобы растянуть кожу и придать ей ровный вид. Более того, пользователи сети разглядели на селфи певицы фотошоп и чрезмерную ретушь.

«Мне кажется или Селена объединилась с ботоксом и гиалуронкой?» — писали под постом девушки.

Как обычно, Гомес осталась равнодушна к негативу и оставила его без ответа. Действительно, зачем певице обращать внимание на диванных комментаторов, когда она как на снимках, так и в реальной жизни выглядит просто потрясающе.