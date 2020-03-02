Март 2nd, 2020

Сад и загородный отдых — любимые занятия горожан

Статистика не врет, и сообщает, что с каждым годом роль загородного имущества возрастает. Все больше людей мечтают жизнь в пригороде или хотя бы выезжать на дачу на отдых. Естественно, что непременным атрибутом такого отдыха является не только сам дом, но и приусадебный участок. И конечно же здесь не огород во главе угла, а хороший сад. На приусадебном участке можно посадить различные растения, и сейчас, благодаря https://sad.ua/ , который доступен из любой точки сети. Здесь вы найдете удивительное разнообразие растений, так необходимых вашему дому. Как уютно себя чувствовать на отдыхе, когда у вас есть свой сад и множество цветов во дворе. Когда ваш дом защищен от шумной дороги прекрасной зеленой стеной за которой вы чувствуете себя в своем изолированном мире в полною спокойствии с друзьями и близкими. Поверьете, что все это многого стоит и это этот подарок стоит сделать для себя.

С чего начать?

Итак мы начинаем обустраивать свой сад. С чего начать — самое простое это хорошая травка на вашем дворе. Используя современные решения вы можете засадить отличной травой весь свой двор, предварительно положив правильный грунт Трава не будет высоко расти, но окажется густой как для игры в гольф. Кроме того — плотный травяной ковер создаст неповторимое ощущение ковра под ногами. Настоящего живого ковра.

Следующее — более высокие растения. Очень часто для сада используются хвойные растения, которые можно приобрести здесь - https://sad.ua/khvoynye-derevya/ в самых удивительных вариантах. Ведь вы вероятно не знаете, что можно засадить двор хвоей определенной высоты и эти деревья не будут сильно разрастаться. Или посадить тую, которая надежно защитит ваш двор от звуков с улицы, например от автострады. А как удобно посадить во дворе красивую елочку и на каждый новый год ее наряжать. Это неописуемое удовольствие для детей и гостей вашего дома.

Кроме хвойных деревьев вы можете использовать и другие, в том числе экзотические растения, которые хороши себя чувствуют и в нашем климате. Однако следует помнить, что необходимо консультироваться со специалистами перед посадкой. Да и с компоновкой вам помогут ландшафтные дизайнеры. Они сделают правильное зонирование, подскажут компоновку и комбинации растений.

Ну а что же летом? К лету обязательно займитесь цветами. Гибискусы, георгины, розы, да и многое другое прекрасно украсят ваш приусадебный участок своим разнообразием и яркостью красок.