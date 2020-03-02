Март 2nd, 2020

С начала года на РФ фиксируют небывалый рост изнасилований





В начале 2020 года на РФ зафиксирован резкий рост числа изнасилований и покушений на изнасилование. Согласно статистике Генпрокуратуры, количество изнасилований и покушений на них в январе этого года подскочило на 72,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего было зарегистрировано 296 таких преступлений, сообщает Росбалт.



При этом по абсолютному количеству преступлений самый большой прирост в январе дали мошенничества. Их число подросло на 17% по сравнению с прошлым и составило 22 тыс. Мошенничества составили 13,9% от всех преступлений в январе, то есть это каждое седьмое преступление. Чаще всего мошенничество совершают в Краснодарском (рост на 36,3% или на 318 в абсолютных цифрах), в Приморье (на 226, 132,2%), в Нижегородской (на 189, то есть 62,8%), Омской (на 166, или на 98,2%), Свердловской (на 152, или на 40,2%) областях.



Как отмечает Генпрокуратура, стремительный рост показывает и киберпреступность. В январе зарегистрировано 28 тыс. таких преступлений, рост на 75,2%.