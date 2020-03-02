Март 2nd, 2020

Россия перебросила к границе с Украиной крупные силы

Россия сосредоточила на границе с Украиной почти 90 000 военных, 1100 танков, 2500 боевых бронированных машин, 1600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и другое вооружение и технику. Об этом в интервью Obozrevatel рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«В целом группировка Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины, на временно оккупированной территории в Донецкой, Луганской областях и Крыму составляет около 87-90 тысяч военнослужащих (в частности, 1 и 2 армейские корпуса более 35 тыс. Военнослужащих). Также это 1100 танков, 2500 боевых бронированных машин, 1600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и 240 боевых вертолетов, более 50 кораблей / катеров и 6 подводных лодок «, — рассказал Скибицкий.

Он также сообщил, что указанные группировки могут быть усилены за счет трех центров обеспечения мобилизационного развертывания (ЦОМР), которые могут мобилизовать около 40000 человек. В непосредственной близости от границ Украины фактически завершено создание ЦОМР в н. п. Богучар (Белгородская область), Каменск-Шахтинском (Ростовская область), а также на территории АР Крым (Новоозерное).