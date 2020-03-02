 
 
Март 2nd, 2020

Россия обвиняет Мельничука в убийстве 20 человек.

мельничукНа сайте «Миротворец «появился комментарий по поводу ареста Мельничука.

В 2016 году ФСБ России разослали по всей Европе, вернее «кому смогли» данные о розыске екс-комбата Батальона «Айдар» Сергея Мельничука, жителя (обратите внимание!!!) Винницы, который: «разыскивается ФСБ России за убийство 20 граждан российской федерации на территории РФ в Ростовской области… Сергей Мельничук имеет 2 российских паспорта, поэтому его должны доставить в Россию…». 

Сергей Мельничук задержан погранцами Греции, но Interpol Греции уже в «теме», связываться с рашкой не хотят, понимают, что липа и поэтому тянут время, не едут за Сергеем уже примерно 6-8 часов. 

Данные в заявлении ФСБ о наличии у Сергея Мельничука роспаспортов ломает простейший факт — Мельничук не родился в Виннице, российские дегенераты в ФСБ не соизволили включить мозг — и взяли данные из «wikipedia», где допущена ошибка, которая не сходится с реальными паспортными данными…

Болгарские погранцы открестились от рашки и сообщили, что к Мельничуку вопросов нет. 

Россия не забудет 256 псковских десантника, которых  в августе 2014 под Хрящеватым Луганской области зашкварили бойцы Добровольческого Батальона «Айдар» под командованием Сергея Мельничука. 


 

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