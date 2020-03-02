Март 2nd, 2020

Редкое фото Ким Кардашьян удивило поклонников

Ким Кардашьян-личность довольно популярная. Каждый день миллионы поклонников с интересом следят за событиями в ее жизни.

Ким идет на встречу поклонникам и не делает тайну из семейной хроники.

Чаще всего поклонники привыкли видеть Ким при полном параде,когда она принимает участие в сьемках или посещает очередное мероприятие.

Но в сети появляются и кадры из обычной жизни красавицы.

И вот ,на днях,сама Ким опубликовала фото,где она находится на прогулке с сыном.На Кардашьян одета обычная майка и совершенно нет макияжа. Но такой простой лук только подчеркивает красоту женщины и вызывает не меньше восторгов фанов,чем вечерние наряды.