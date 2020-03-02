Редкое фото Ким Кардашьян удивило поклонников

Ким Кардашьян-личность довольно популярная. Каждый день миллионы поклонников с интересом следят за событиями в ее жизни.
Ким идет на встречу поклонникам и не делает тайну из семейной хроники.
Чаще всего поклонники привыкли видеть Ким при полном параде,когда она принимает участие в сьемках или посещает очередное мероприятие.
Но в сети появляются и кадры из обычной жизни красавицы.
И вот ,на днях,сама Ким опубликовала фото,где она находится на прогулке с сыном.На Кардашьян одета обычная майка и совершенно нет макияжа. Но такой простой лук только подчеркивает красоту женщины и вызывает не меньше восторгов фанов,чем вечерние наряды.
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