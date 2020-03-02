 
 
Март 2nd, 2020

Редкое фото Ким Кардашьян удивило поклонников

ким3Ким Кардашьян-личность довольно популярная. Каждый день миллионы поклонников с интересом следят за событиями в ее жизни.

Ким идет на встречу поклонникам и не делает тайну из семейной хроники.

Чаще всего поклонники привыкли видеть Ким при полном параде,когда она принимает участие в сьемках или посещает  очередное мероприятие.

Но в сети появляются и кадры из обычной жизни красавицы.

И вот ,на днях,сама Ким опубликовала фото,где она находится на прогулке с сыном.На Кардашьян одета обычная майка и совершенно нет макияжа. Но такой простой лук только подчеркивает красоту женщины и вызывает не меньше восторгов фанов,чем вечерние наряды.

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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