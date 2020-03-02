Март 2nd, 2020

Пристайко обьявил о поддержке политики НАТО в Афганистане.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко обьявил,что Украина продолжит принимать участие в операциях НАТО в Афганистане.

«Украина будет принимать участие в операции «Решительная поддержка» до тех пор, пока это будет необходимо.»-сказал министр.

«Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать делать свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане, участвуя в операции НАТО «Решительная поддержка» до тех пор, пока будет потребность в помощи афганскому народу», — написал министр.

Он отметил, что Украина приветствует достижение соглашения между США и «Талибаном» о начале установления мира в Афганистане.

«В Украине приветствуют договоренности, достигнутые в Афганистане. После многих лет войны путь к афганскому примирению открыт», — резюмировал Пристайко