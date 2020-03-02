«Потери режима Асада это лишь начало. Не отойдете — лишитесь головы», — Эрдоган Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к России и Ирану по Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Президент подчеркнул, что Турция демонстрирует силу тем, кто считал за слабость чувствительность Анкары в вопросе предотвращения кровопролития.
«Турция в своих действиях опирается на собственные ресурсы и поддержку народа, а не надеется на помощь какой-либо страны или структуры. Турция показала недальновидным кругам, что является великим государством, которое не склоняется перед давлением», — сказал Эрдоган.
Комментируя ход операции «Весенний щит», президент Эрдоган подчеркнул, что потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники, — это лишь начало.
Турция остановит режим Башара Асада точно также как поставила заслон на пути террористических организаций, в том числе ДЕАШ, PKK и Фетуллаха Гюлена, сказал Эрдоган.
Комментируя сообщения о росте числа беженцев и нелегальных мигрантов, направляющихся из Турции в Европу, президент Эрдоган сказал: «С момента открытия границы Турции, на Запад ринулись сотни тысяч человек. В скором времени этот этот показатель достигнет миллионов».
Президент Эрдоган отметил, что Турция отныне не будет брать на себя всю нагрузку за беженцев. Время односторонних уступок в миграционном вопросе осталось позади, подчеркнул турецкий лидер.
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