 
 
Март 2nd, 2020

Полякова поздравила любимую девочку с 15-ти летием.

полякова млодшаВ это не возможно поверить,но дочери Оли Поляковой исполнилось 15 лет.

Девочка очень похожа на звездную маму. Она обещает быть такой же красавице.И даже лучше.

«Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье,что ты у меня такая получилась!Веселая ,светлая-просто солнце!

Ты так на меня похожа и ,вместе с тем,совсем другая. Ты намного лучше меня -

добрее,светлее,рассудительней,красивее.

Пусть эти прекрасные качества помогут тебе в жизни.

Будь счастлива и здорова,моя прекрасная ,умная и смелая девочка!»- написала Оля.

 

Tags: , , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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