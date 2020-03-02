Полякова поздравила любимую девочку с 15-ти летием.

В это не возможно поверить,но дочери Оли Поляковой исполнилось 15 лет.
Девочка очень похожа на звездную маму. Она обещает быть такой же красавице.И даже лучше.
«Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье,что ты у меня такая получилась!Веселая ,светлая-просто солнце!
Ты так на меня похожа и ,вместе с тем,совсем другая. Ты намного лучше меня -
добрее,светлее,рассудительней,красивее.
Пусть эти прекрасные качества помогут тебе в жизни.
Будь счастлива и здорова,моя прекрасная ,умная и смелая девочка!»- написала Оля.
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