Март 2nd, 2020

Полякова поздравила любимую девочку с 15-ти летием.

В это не возможно поверить,но дочери Оли Поляковой исполнилось 15 лет.

Девочка очень похожа на звездную маму. Она обещает быть такой же красавице.И даже лучше.

«Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье,что ты у меня такая получилась!Веселая ,светлая-просто солнце!

Ты так на меня похожа и ,вместе с тем,совсем другая. Ты намного лучше меня -

добрее,светлее,рассудительней,красивее.

Пусть эти прекрасные качества помогут тебе в жизни.

Будь счастлива и здорова,моя прекрасная ,умная и смелая девочка!»- написала Оля.