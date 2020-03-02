Первый в истории робот научился ходить самостоятельно (видео)

Первый в истории робот научился ходить самостоятельно, благодаря новейшему алгоритму обучения.
Ученые из Google опубликовали результаты эксперимента, в ходе которого робот впервые научился ходить самостоятельно. Базовые движения он выучил всего за три часа. В Google уже заявили о «важном шаге на пути к обучаемым роботам». Экспериментальное устройство самостоятельно научилось ходить в течение нескольких часов. Оно опиралось на общий алгоритм ученых, однако, по мере обучения, само вносило в него коррективы, что позволило ему передвигаться вперед и назад, а также поворачивать в любую сторону.
Cначала робот обучался в виртуальной реальности — этот метод помогает избежать повреждений во время эксперимента. После этого исследователи подготовили специальную среду — ученые продолжили обучение в пространстве, под которое легко смоделировать алгоритм. Затем они перешли к более сложным средам.
Ученые практически не вмешивались в обучение. Для этого они ограничили территорию робота и заставили его учиться нескольким маневрам одновременно. Когда робот, идя вперед, добирался до края своей территории, он распознавал положение и возвращался назад без стороннего вмешательства.
Спустя несколько часов робот научился самостоятельно передвигаться по нескольким поверхностям — ровному грунту, пенопласту и деревянному полу с трещинами. Исследователи из Google продолжат эксперимент — они хотят завершить обучение на том этапе, когда роботы смогут пересекать неизвестную им территорию без помощи человека.
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