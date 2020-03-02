Первый в истории робот научился ходить самостоятельно (видео)

Cначала робот обучался в виртуальной реальности — этот метод помогает избежать повреждений во время эксперимента. После этого исследователи подготовили специальную среду — ученые продолжили обучение в пространстве, под которое легко смоделировать алгоритм. Затем они перешли к более сложным средам.

Ученые практически не вмешивались в обучение. Для этого они ограничили территорию робота и заставили его учиться нескольким маневрам одновременно. Когда робот, идя вперед, добирался до края своей территории, он распознавал положение и возвращался назад без стороннего вмешательства.

Спустя несколько часов робот научился самостоятельно передвигаться по нескольким поверхностям — ровному грунту, пенопласту и деревянному полу с трещинами. Исследователи из Google продолжат эксперимент — они хотят завершить обучение на том этапе, когда роботы смогут пересекать неизвестную им территорию без помощи человека.