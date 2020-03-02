 
 
Март 2nd, 2020

Первый в истории робот научился ходить самостоятельно (видео)

54657678789Первый в истории робот научился ходить самостоятельно, благодаря новейшему алгоритму обучения.

Ученые из Google опубликовали результаты эксперимента, в ходе которого робот впервые научился ходить самостоятельно. Базовые движения он выучил всего за три часа. В Google уже заявили о «важном шаге на пути к обучаемым роботам». Экспериментальное устройство самостоятельно научилось ходить в течение нескольких часов. Оно опиралось на общий алгоритм ученых, однако, по мере обучения, само вносило в него коррективы, что позволило ему передвигаться вперед и назад, а также поворачивать в любую сторону.

Cначала робот обучался в виртуальной реальности — этот метод помогает избежать повреждений во время эксперимента. После этого исследователи подготовили специальную среду — ученые продолжили обучение в пространстве, под которое легко смоделировать алгоритм. Затем они перешли к более сложным средам.

Ученые практически не вмешивались в обучение. Для этого они ограничили территорию робота и заставили его учиться нескольким маневрам одновременно. Когда робот, идя вперед, добирался до края своей территории, он распознавал положение и возвращался назад без стороннего вмешательства.

Спустя несколько часов робот научился самостоятельно передвигаться по нескольким поверхностям — ровному грунту, пенопласту и деревянному полу с трещинами. Исследователи из Google продолжат эксперимент — они хотят завершить обучение на том этапе, когда роботы смогут пересекать неизвестную им территорию без помощи человека.

Tags: | Category: Видео, Наука, Новости ﻿
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