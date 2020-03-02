Пентагон примет на вооружение сверхдальние дроны-перехватчики, которые выступят защитниками американской пилотируемой авиации. General Atomics создала систему защиты летающих танкеров беспилотниками. В ней используются дроны-истребители Defender, способные вести воздушный бой с самолетами противника. Об этом пишет The Drive со ссылкой на сообщение компании.
Беспилотники сопровождения должны будут сопровождать аппараты для перевозки горючего во время длинных рейсов и отражать возможные атаки противника. Дрон, который будет использоваться в проекте создается на базе палубного аппарата MQ-25 Stingray.
General Atomics заявляла летательный аппарат на конкурс ВМС США, однако его выиграла разработка авиаконцерна Boeing. Перепрофилирование аппарата позволит компании компенсировать издержки на его разработку и строительство.
Планируется, что Defender будет оснащен четырьмя ракетами AIM-120D AMRAAM класса «воздух-воздух». Кроме того, в нем будут отсеки еще для двух ракет.
Предполагается, что Defender также получит и радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой. Другие подробности о разработке на раскрываются.
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