Папа Римский назвал одну из современных технологий Сети грехом

Во время богослужения в соборе Святого Петра в Ватикане Папа Римский Франциск заявил, что те, кто пользуются голосовые сообщения в мессенджерах совершают грех.
Такое высказывание понтифик объяснил тем, что в аудиосообщениях используется «мёртвая речь», которая многократно обрабатывается и пережимается бездушными алгоритмами, а затем перемещается в сатанинские медиаконтейнеры.
При этом Папа Римский не отвергает само использование интернета, считая, что он объединяет людей, предотвращает конфликты и устанавливает мир.
Выступление транслировалось на YouTube и, по сообщениям СМИ, многих пользователей оно удивило.
Во время богослужения в соборе Святого Петра в Ватикане Папа Римский Франциск заявил, что те, кто пользуются голосовые сообщения в мессенджерах совершают грех.
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