 
 
Март 2nd, 2020

Папа Римский назвал одну из современных технологий Сети грехом

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Во время богослужения в соборе Святого Петра в Ватикане Папа Римский Франциск заявил, что те, кто пользуются голосовые сообщения в мессенджерах совершают грех.

Такое высказывание понтифик объяснил тем, что в аудиосообщениях используется «мёртвая речь», которая многократно обрабатывается и пережимается бездушными алгоритмами, а затем перемещается в сатанинские медиаконтейнеры.

При этом Папа Римский не отвергает само использование интернета, считая, что он объединяет людей, предотвращает конфликты и устанавливает мир.

Выступление транслировалось на YouTube и, по сообщениям СМИ, многих пользователей оно удивило.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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