Март 2nd, 2020

Папа Римский назвал одну из современных технологий Сети грехом

Во время богослужения в соборе Святого Петра в Ватикане Папа Римский Франциск заявил, что те, кто пользуются голосовые сообщения в мессенджерах совершают грех.



Такое высказывание понтифик объяснил тем, что в аудиосообщениях используется «мёртвая речь», которая многократно обрабатывается и пережимается бездушными алгоритмами, а затем перемещается в сатанинские медиаконтейнеры.



При этом Папа Римский не отвергает само использование интернета, считая, что он объединяет людей, предотвращает конфликты и устанавливает мир.



Выступление транслировалось на YouTube и, по сообщениям СМИ, многих пользователей оно удивило.