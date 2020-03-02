Март 2nd, 2020

Отличие онлайн микрозайма от банковского кредита

Даже если вы редко прибегаете к помощи кредитных организаций, знать ключевые отличия банковских ссуд от микрозаймов вам будет полезно.

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Вероятность одобрения и отказа кредита

Одно из главных отличий займа от кредита заключается в том, что МФО готовы предоставить деньги в долг практически всем. Банки предъявляют строгие требования к кредитной истории кандидата, к его месту и стажу трудоустройства, семейному положению, возрасту и зарплате. Микрофинансисты максимально лояльны в любом из указанных отношений.

Если у вас нет внушительного пакета документов, рассчитывать на одобрение банковской ссуды вам не приходится. В случае с микрофинансовой фирмой вы можете располагать только паспортом и ИНН. Причем фактически документов на руках может не быть. Большая часть МФО требует лишь указания данных, без личного предъявления или загрузки фото номера налогоплательщика и удостоверения личности на сайте.

Среднее количество одобренных заявок в микрофинансовых компаниях колеблется в пределах 80-95%. В украинских банках свыше половины процентов запросов попросту отклоняются. Гарантировать себе получение банковского кредита можно, только предложив организации ценный и ликвидный залог, например, квартиру или транспорт.

Время оформления и способ получения

На заполнение онлайн заявки на сайтах банка и МФО вам потребуется приблизительно одинаковое время – не более 10-15 минут. Однако вы должны заранее знать, что:

Ответ от банка будет не окончательным, а предварительным. Придя в офис кредитора, вы все еще рискуете столкнуться с отказом. Решение, вынесенное микрофинансовой фирме, изменению не подлежит. Рассмотрение заявки МФО и банковским учреждением займет до 5-30 минут и до 1 дня соответственно. Современные микрофинансисты используют специальных роботов. Программы оценивают запросы кандидатов за 2-3 минуты, и сразу после этого отправляют ответ.

Если банк предварительно одобрит вашу заявку, вам нужно будет прийти в его офис в рабочее время. Посещать отделение МФО не понадобится. Круглосуточно или в рабочие часы (зависит от графика кредитора) одобренная сумма будет переведена на ваш карточный счет.

И микрозайм, и банковскую ссуду можно получить наличными (микрокредит не всегда) или переводом на карточку.

Доступные суммы, процентные ставки и сроки

Разница между займом и кредитом в доступных суммах значительная. Предельный лимит в МФО чаще всего не превышает 15-20 тысяч гривен. Причем максимальные суммы доступны не сразу. А только после своевременного возврата заемщиком нескольких микрокредитов.

Если вы уверены в том, что сможете рассчитаться с долгами в положенный срок, то можете взять два-три займа в двух-трех различных МФО. Главное, учтите, что период выплаты задолженности не превышает одного месяца. После этого кредит вам нужно будет или закрыть целиком, или пролонгировать, выплатив все уже начисленные проценты.

В последнее время микрофинансисты начали предоставлять безотказные займы на период от двух-трех месяцев. Однако действительно длительный кредит на несколько лет стоит брать в банке.

Особенности процентной ставки:

В МФО. Указывается за один день использования заемных средств. В среднем по Украине составляет 1,5-2% в сутки. Микрозайм может быть выдан под 0% в день (при условии своевременного возврата), если вы являетесь для фирмы, проводящей соответствующую акцию, новым клиентом. Узнать величину переплаты по желаемой сумме кредита можно заранее, используя онлайн калькулятор на главной странице. В индивидуальном порядке МФО процентные ставки не устанавливают. Если на сайте вы видите фразу «займ под 1,7% в сутки», значит, под такую ставку вы и получите деньги в долг;

В банке. Ставка указывается за один год кредитования. Банковская организация может предоставлять один и тот же вид кредита под 15% годовых или, например, под 29% годовых. Ставка определяется с учетом огромного количества факторов: длительности кредитной истории, наличия у возможного клиента собственного жилья, размера заработной платы. Узнать, под какую ставку вам могут быть выданы деньги взаймы, вы сможете только у менеджера банка, после того, как будет рассмотрена ваша заявка.

Взять банковский денежный займ под 0% годовых у вас не получится. Даже если вы готовы предложить кредитору действительно ценный и ликвидный залог, привести поручителей.

Последствия отказа от выплаты микрозайма и банковской ссуды

И банки, и МФО работают на законных основаниях. Поэтому не получив от заемщика денег на погашение долга, они будут применять аналогичные санкции. Прежде всего, информация о нарушении финансовой дисциплины отправится в БКИ, кредитная история пострадает. Одновременно будут начислены пени, штрафы и/или применена повышенная ставка процентов.

Если неплательщик будет скрываться, отказываться от закрытия задолженности даже минимальными суммами, взыскание долга будет поручено коллекторам. В крайних случаях кредиторы обращаются в суд.