Март 2nd, 2020

ООН: Россия и Асад совершают военные преступления в Сирии

Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии обвинила режим Башара Асада и Россию в военных преступлениях.

Комиссия представила 23-страничный доклад о нарушениях прав человека в Сирии в период с июля 2019 года по январь 2020 года.

Доклад был обнародован во вторник главой комиссии Пауло Сержиу Пиньейру и членом комиссии Хенни Мегалли в ходе пресс-конференции в офисе ООН в Женеве.

В документе отмечается, что режим Башара Асада и его союзники продолжают атаки на населенные пункты Сирии, в том числе Идлибской зоне деэскалации.

«ВКС России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалции, что является военным преступлением», — подчеркивают представители ООН.

В докладе говорится, что 22 июля 2019 года была нанесены серия авиаударов по рынку города Маарат-эн-Нуман, где на тот момент находилось большое число людей.

16 августа 2018 года был нанесен удар по району Хаас на юге Илиба, где находились вынужденные переселенцы из других районов Сирии.

По данным комиссии, есть достоверные доказательства того, что оба авиаудара были совершены ВКС России. В обоих случаях российская авиация наносила удары не по военным целям, а по гражданским объектам, говорится в докладе.

«Силы режима Асада и его союзники наносят удары и по медицинским учреждениям, а также представительствам НПО, что также является военным преступлением», — говорится в докладе.

В докладе перечисляются все удары сил Асада и его союзников по мирному населению Идлибской зоны деэскалации.

Комиссия подчеркнула, что обстрелы и авиаудары носят преднамеренный характер.

Вместе с тем, в документе привлекается внимание к ситуации на востоке Сирии, где орудуют боевики сирийского крыла террористов PKK - YPG.

«В подконтрольных «Сирийским демократическим силам» (поддерживаемые США террористы YPG/PKK) районах нарушаются права человека, в частности права детей», — констатирует эксперты ООН.

В докладе говорится, что в этих районах Сирии несовершеннолетних мальчиков и девочек насильно ставят под ружье, а также совершаются иные преступления и нарушения прав человека.