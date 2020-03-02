Олигарх Дерипаска — банкрот

Покупателем стала «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ), подконтрольная Дмитрию Стрежневу — бывшему совладельцу производителя минеральных удобрений «Еврохим» с состоянием 950 млн долларов, по оценке Forbes.
Представитель группы ГАЗ подтвердил сделку и отказался комментировать ее финансовые условия.
Источник, близкий к ГАЗу, сообщил ТАСС, что продажа продажа активов сократила долг группы, поддержала ее финансовый результат в условиях падения рынка и негативного влияния санкций. Полученные от продажи деньги позволят компании оплатить часть инвестпрограммы этого года.
В настоящий момент действует переходные период санкций, который дан контрагентам ГАЗа на закрытие всех сделок. Он действует до 31 марта 2020 года, согласно последнему решению Минфина США. Если санкционный пакет окончательно вступит в силу, у группы ГАЗ нет шансов выжить, жаловался ранее Дерипаска.
В конце января в интервью Bloomberg TV на полях форума в Давосе он отмечал, что группу ожидает очень тяжелый год, поскольку ситуация с санкциями застопорилась из-за начинающейся предвыборной гонки в США.
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