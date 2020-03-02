Олигарх Дерипаска — банкрот

Миллиардер Олег Дерипаска, с апреля 2018 года находящийся под санкциями США, продает активы группы ГАЗ, которая вместе с бизнесменом попала в «черный список» американского Минфина c блокировкой активов и запретом на любые транзакции и, в отличие от «Русала», по-прежнему остается в нем.Как сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник, группа ГАЗ закрыла сделку по продаже автомобильного завода «Урал», 47,2% акций «Ярославского моторного завода», а также 100% холдинга «РМ-Терекс», куда входят «Челябинские строительно-дорожные машины», «Брянский арсенал», «Заволжский завод гусеничных тягачей».

Покупателем стала «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ), подконтрольная Дмитрию Стрежневу — бывшему совладельцу производителя минеральных удобрений «Еврохим» с состоянием 950 млн долларов, по оценке Forbes.

Представитель группы ГАЗ подтвердил сделку и отказался комментировать ее финансовые условия.

Источник, близкий к ГАЗу, сообщил ТАСС, что продажа продажа активов сократила долг группы, поддержала ее финансовый результат в условиях падения рынка и негативного влияния санкций. Полученные от продажи деньги позволят компании оплатить часть инвестпрограммы этого года.

Дерипаска, владеющий контрольным пакетом ГАЗа (65,56%), ранее заявлял о возможном банкротстве группы с ее последующей национализацией. По словам бизнесмена, из-за санкций поставщики и партнеры прекратили работу с заводом, опасаясь попасть под вторичные меры.

В настоящий момент действует переходные период санкций, который дан контрагентам ГАЗа на закрытие всех сделок. Он действует до 31 марта 2020 года, согласно последнему решению Минфина США. Если санкционный пакет окончательно вступит в силу, у группы ГАЗ нет шансов выжить, жаловался ранее Дерипаска.

В конце января в интервью Bloomberg TV на полях форума в Давосе он отмечал, что группу ожидает очень тяжелый год, поскольку ситуация с санкциями застопорилась из-за начинающейся предвыборной гонки в США.